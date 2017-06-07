Надо сделать сайт

Здравствуйте, необходимо разработать сайт (посадочную страницу), с паралакс эффектом, парой простых анимашек которые делаются кодом в js (показать как данные перемещаются по сети) на wordpress. Добавить модуль справки и дорожной карты. Примеры сайтов: [url=https://www.ethereum.org/]https://www.ethereum.org/[/url] [url=https://www.aeternity.com/]https://www.aeternity.com/[/url] Подробное тз: https://docs.google.com/document/d/1-ygSUqwvQzFKlNvhNK68KLTNBOvNYmwkVhBmuPTr1Y4/ Работаем с поэтапной ...
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Сайт – производство офисной мебели. Многостраничник, с мобильной версией, не интернет-магазин. Желательно с админкой на русском языке
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