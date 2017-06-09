Грамотный лендинг для директа - для репетитора.

Здравствуйте!

Нужно сделать грамотный, эффективный и продающий лендинг для услуг репетитора.

Можно предложить несколько вариантов. Необходимо учесть все правила и лендинг должен быть доведен до ума и готов принимать заказы.

Эффективный лэндинг должен содержать следующие элементы: интересный дизайн с использованием элементов, привлекающих (но не отвлекающих) внимание, небольшой понятный текст и «цепляющие» заголовки, наличие призыва к действию (помним о конверсии!) Указание цены и сроков исполнения услуги. Контакт формы, желательно всплывающей.

Жду ваших предложений.