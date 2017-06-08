Здравствуйте. В идеале на WP требуется создать лэндинг. Дизайн есть, утверждён. Подгружать видео с вимео из админки. в идеале интеграция с вимео. видео загружается на вимео и автоматом появляется в работах. Видео при клике всплывают и их ...
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Мне необходимо создать похожую работу:
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