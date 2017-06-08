Создать сайт

Нужен разработчик сайтов на Joomla. Требуется создать интернет-магазин по продаже женского нижнего белья. Интернет магазин нужен полностью под ключ. Дизайн сайта должен быть уникальным, эффектным и адаптивным. Наполнение сайта тоже потребуется, но пока стоимость создания интернет магазина обсуждаем без наполнения. Интернет магазин должен быть сделан на движке Joomla. C движком Joomla я знаком, поэтому не хотел бы осваивать другие.

Пишите стоимость создания сайта, сроки создания.