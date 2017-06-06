Разработка лотереи с платежной системой BTC

Создать сайт-каталог об материалах для ортодонтии имеющихся в продаже для ортодонтов Украины на данный момент. Ресурс должен обладать интуитивно понятным интерфейсом, удобными средствами администрирования.
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Нужно разработать сайт лотерею под ключ с платежной системой биткоинов, qiwi, wm, яд и мобильные операторы. Должен быть оригинальный дизайн, игра. Так же база в которой есть статистика( прибыль, доход, регистраций и выплаты)
Пример - https://bitkong.com
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