Сделать лендинг на PlatformaLP

Требуется сделать одностраничник под ключ Макета нет. Копирайтинг + дизайн + верстка. Нужен логотип + наличие фавикон. формы захвата нужно связать с crm системой. Чтобы данные из заявки сразу попадали в crm. Информацию можно черпать из существующего сайта. Предпочтения по ...