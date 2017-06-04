Сайт под ключ для стоматологической клиники

Сайт многостраничник, в котором должна быть форма обратной связи, карта проезда, пару слайдеров, раздел с отзывами, меню само собой. Озвучьте ориенировочную стоимость и сроки...

С выбранным кандидатом будут обговариваться все остальные детали.