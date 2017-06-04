Создание посадочной страницы

Сайты «под ключ»Закрыт10 заявок165 просмотров
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Требуется сделать одностраничник под ключ Макета нет. 

Копирайтинг + дизайн + верстка. 

Нужен логотип + наличие фавикон. 

формы захвата нужно связать с crm системой. Чтобы данные из заявки сразу попадали в crm. 

Информацию можно черпать из существующего сайта. 

Предпочтения по дизайну: черный фон + белый. Нужно создать впечатление,что у нас премиум продукция,но подчеркнуть более менее доступные цены. 

Важный момент: Лендинг надо сделать не коротким а длинным. 8-10 экранов. Нужно расписать преимущества продукта и показать выгоду клиенту от покупки именно у нас. 

ширина должна быть 1024 пикселя. Адаптивность не нужна. Нужна фиксированная и кроссбраузерная верстка. 

Но это не означает,что на мобильных сайт должен отображаться криво.Адаптивность не обязательна. 

Фотографии можно запрашивать у меня или искать в интернете. 

Еще 1 важный момент. Хочется иметь на посадочной странице конструктор (совсем простенький) В котором посетитель мог бы выбрать интересующий его товар + цвет коврика. И чтобы при выборе сразу показывалась цена. 

После отправки заявки посетитель попадает на отдельную страницу благодарности ( самая простая страница со словами – спасибо что остаувили заявку и т д) 

Сообщения начинайте писать с +++,чтобы отсеять роботов. Благодарю. 

Оплата по БЕЗОПАСНОЙ СДЕЛКЕ 

ЕЩЕ ВАЖНЫЙ МОМЕНТ: скидывайте 2-3 созданных реально Вами сайтов или посадочных страниц. Буду проверять. Спасибо!

7 лет назад
guest_14966752395274
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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