Создание посадочной страницы

Требуется сделать одностраничник под ключ Макета нет.

Копирайтинг + дизайн + верстка.

Нужен логотип + наличие фавикон.

формы захвата нужно связать с crm системой. Чтобы данные из заявки сразу попадали в crm.

Информацию можно черпать из существующего сайта.

Предпочтения по дизайну: черный фон + белый. Нужно создать впечатление,что у нас премиум продукция,но подчеркнуть более менее доступные цены.

Важный момент: Лендинг надо сделать не коротким а длинным. 8-10 экранов. Нужно расписать преимущества продукта и показать выгоду клиенту от покупки именно у нас.

ширина должна быть 1024 пикселя. Адаптивность не нужна. Нужна фиксированная и кроссбраузерная верстка.

Но это не означает,что на мобильных сайт должен отображаться криво.Адаптивность не обязательна.

Фотографии можно запрашивать у меня или искать в интернете.

Еще 1 важный момент. Хочется иметь на посадочной странице конструктор (совсем простенький) В котором посетитель мог бы выбрать интересующий его товар + цвет коврика. И чтобы при выборе сразу показывалась цена.

После отправки заявки посетитель попадает на отдельную страницу благодарности ( самая простая страница со словами – спасибо что остаувили заявку и т д)

Сообщения начинайте писать с +++,чтобы отсеять роботов. Благодарю.

Оплата по БЕЗОПАСНОЙ СДЕЛКЕ

ЕЩЕ ВАЖНЫЙ МОМЕНТ: скидывайте 2-3 созданных реально Вами сайтов или посадочных страниц. Буду проверять. Спасибо!