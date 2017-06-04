Создание посадочной страницы

Создание сайта под ключ , с текстом под ключ (наполнение информативными текстами, наполнения продающими текстами) , сайт доложен быть с уникальным дизайном и скелетом, не шаблон. По дизайну сайт должен быть лучше чем [url=http://www.topgearpro.ru/]www.topgearpro.ru[/url] , действующий сейчас наш сайт ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется сделать одностраничник под ключ Макета нет.
Копирайтинг + дизайн + верстка.
Нужен логотип + наличие фавикон.
формы захвата нужно связать с crm системой. Чтобы данные из заявки сразу попадали в crm.
Информацию можно черпать из существующего сайта.
Предпочтения по дизайну: черный фон + белый. Нужно создать впечатление,что у нас премиум продукция,но подчеркнуть более менее доступные цены.
Важный момент: Лендинг надо сделать не коротким а длинным. 8-10 экранов. Нужно расписать преимущества продукта и показать выгоду клиенту от покупки именно у нас.
ширина должна быть 1024 пикселя. Адаптивность не нужна. Нужна фиксированная и кроссбраузерная верстка.
Но это не означает,что на мобильных сайт должен отображаться криво.Адаптивность не обязательна.
Фотографии можно запрашивать у меня или искать в интернете.
Еще 1 важный момент. Хочется иметь на посадочной странице конструктор (совсем простенький) В котором посетитель мог бы выбрать интересующий его товар + цвет коврика. И чтобы при выборе сразу показывалась цена.
После отправки заявки посетитель попадает на отдельную страницу благодарности ( самая простая страница со словами – спасибо что остаувили заявку и т д)
Сообщения начинайте писать с +++,чтобы отсеять роботов. Благодарю.
Оплата по БЕЗОПАСНОЙ СДЕЛКЕ
ЕЩЕ ВАЖНЫЙ МОМЕНТ: скидывайте 2-3 созданных реально Вами сайтов или посадочных страниц. Буду проверять. Спасибо!
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