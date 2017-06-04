Нужно создать сайта на WP

Сайты «под ключ»Закрыт10 заявок175 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо сделать сайт на WP.Дизайн, верстка, прочее.  Есть возможность использовать уже готовый сайт (в наличии), убрав с него лишний функционал и наложив новый изайн. Требуется проффесиональное исполнение, необходим опытный специалисть по WP, знающий основные плагины и прочее. Домен сайта progambling.eu и на нем уже установлен сайт со всем необходимым функционалом, который можно взять за основу. В прилоении краткое описание и макеты страниц. Оплата поэтапно. Кидайте логи скайпов.

7 лет назад
MrEwret
25 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
  • Похожие заказы

  • Сайт для автосервиса

    Требуется разработать информационный сайт для автосервиса. Сайт должен быть "современным" – т.е. адаптированным к просмотру как на ПК, так и на моб.устройствах. Требуется кроссбраузерность. [b]Требуется подготовленность к продвижению.[/b] Нужна встроенная "удобная для секретарши" CMS. Что будет предоставлено: 1)структура ( названия ...

    Сайты «под ключ»26 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Сделать лендинг на PlatformaLP

    $70

    Ищу исполнителя для создания лендинга на платформе.  8-10 экранов, текстовое ТЗ.  Нужно делать именно на этом конструкторе. Если раньше не сталкивались - не пишите. Обязательно прикрепляйте ваши работы на платформе лп Опыт и примеры работ обязательны.

    Сайты «под ключ»4 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Лендинг клининговой компании

    Для клининговой компании необходимо создать страничку по подобию https://www.behance.net/gallery/18554709/dizajn-landing-page-dlja-kliningovoj-kompanii, возможны другие варианты. в наших фирменных цветах  http://offt.ru/

    Сайты «под ключ»27 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Разработка сайта агентства недвижимости

    Готовы дизайн макеты всех страниц сайта. Требуется адаптивная верстка и программирование на 1С-Битрикс, включая следующий набор функциональных блоков:  1. Главная страница  2. О компании  3. Каталоги (списком/на карте)  3.1. каталог – коммерческая  3.2. каталог – жилая  3.3. каталог – в новостройках  3.4. ...

    Сайты «под ключ»8 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Создание посадочной страницы

    Требуется сделать одностраничник под ключ Макета нет.  Копирайтинг + дизайн + верстка.  Нужен логотип + наличие фавикон.  формы захвата нужно связать с crm системой. Чтобы данные из заявки сразу попадали в crm.  Информацию можно черпать из существующего сайта.  Предпочтения по ...

    Сайты «под ключ»10 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Сайт под ключ для стоматологической клиники

    Сайт многостраничник, в котором должна быть форма обратной связи, карта проезда, пару слайдеров, раздел с отзывами, меню само собой. Озвучьте ориенировочную стоимость и сроки...  С выбранным кандидатом будут обговариваться все остальные детали.

    Сайты «под ключ»30 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Нужно несколько сайтов из вебархива

    Тематика сайтов - любая бизнес-тематика, лучше избегать строительства. Число страниц в сайте 120-150 штук. Сайты быз СМС, только ХТМЛ или ПХП. Последовательность работы такая: 1) Вы ищите в вебархиве брошенные сайты с уникальным конентом. 2) Вы восстанавливаете сайты. 2.1) ...

    Сайты «под ключ»3 заявки
    Закрыт
    6 лет назад