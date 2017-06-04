Нужно создать сайта на WP

Необходимо сделать сайт на WP.Дизайн, верстка, прочее. Есть возможность использовать уже готовый сайт (в наличии), убрав с него лишний функционал и наложив новый изайн. Требуется проффесиональное исполнение, необходим опытный специалисть по WP, знающий основные плагины и прочее. Домен сайта progambling.eu и на нем уже установлен сайт со всем необходимым функционалом, который можно взять за основу. В прилоении краткое описание и макеты страниц. Оплата поэтапно. Кидайте логи скайпов.