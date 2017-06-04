Сайт для автосервиса

Ищу исполнителя для создания лендинга на платформе. 8-10 экранов, текстовое ТЗ. Нужно делать именно на этом конструкторе. Если раньше не сталкивались - не пишите. Обязательно прикрепляйте ваши работы на платформе лп Опыт и примеры работ обязательны.