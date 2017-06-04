Ищу исполнителя для создания лендинга на платформе. 8-10 экранов, текстовое ТЗ. Нужно делать именно на этом конструкторе. Если раньше не сталкивались - не пишите. Обязательно прикрепляйте ваши работы на платформе лп Опыт и примеры работ обязательны.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется разработать информационный сайт для автосервиса. Сайт должен быть
"современным" – т.е. адаптированным к просмотру как на ПК, так и на моб.устройствах.
Требуется кроссбраузерность. Требуется подготовленность к продвижению.
Нужна встроенная "удобная для секретарши" CMS.
Что будет предоставлено:
1)структура ( названия и взаимоувязка разделов)
2)фотографии собственно объекта, разных зон и видов ремонта
3)тексты к разделам
Необходимо:
1) разработать дизайн сайта (потребуется несколько разных (3-4) вариантов)
2) сверстать, запрограммировать
3) наполнить сайт содержанием
4) установить на хостинг.
Укажите в заявке стоимость работы и срок выполнения.
Для связи предпочтителен Скайп и эл.почта.
П.С. "Ориентиры" - что считаем выглядящим как "современным" сайт:
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