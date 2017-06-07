Настройка рекламной кампании Гугл

Требуется разработать информационный сайт для автосервиса. Сайт должен быть "современным" – т.е. адаптированным к просмотру как на ПК, так и на моб.устройствах. Требуется кроссбраузерность. [b]Требуется подготовленность к продвижению.[/b] Нужна встроенная "удобная для секретарши" CMS. Что будет предоставлено: 1)структура ( названия ...