Нужен сайт на IPS Community Suite

Простой сайт чтобы был также форум с возможностью регистрации по инфантам, приглашениям и либо по желанию админа. Главная страница новости, с возможностью их комментировать зарегенным пользователям. Доступ к форуму ограничить только пользователи! Пользователи делятся на пользователь, автор, модератор и также чтобы была возможность их банить на сутки неделю или навсегда. Пользователи приглашают людей у которых в аккаунте должно быть отметка кто его пригласил. Каждый пользователь получает инвайт от админа либо он может его купить и отправить приглашение на почту того кого приглашает!

Сайт желательно выполнить в простых светлых тонах, стиль мультики или игры. Также хотелось бы чтобы была возможность писать блоги! и конечно хотелось бы чтобы через мобилу тоже было комфортно. обязательно на движке - IPS Community Suite 4.1 Nulled !!!