Здравствуйте, Сергей!

Мне необходимо создать похожую работу: Пример работы

Сайт необходимо сделать в более упрошенном варианте, т.е. без "записаться он-лайн", "задать вопрос", упрошенное горизонтальное и вертикальное меню, намного меньше предоставляемых услуг. Добавлением услуг и их описанием будем заниматься сами, т.е. нужен только каркас сайта с упрощенными функциями.

Имеется логотип, также имеются фото на шапку и пол сайта.

Интересует стоимость работы с учетом перечисленных упрощений.