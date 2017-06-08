Создание небольшого локального/корпоративного сайта

Здравствуйте,

Нужно сделать на любом движке небольшой сайт посвященный подразделению в организации. Вот требования к сайту:

- Локальный, поэтому так чтобы интернет или другие ресурсы не требовались

- Движок любой...чем проще тем лучше

- Сайт в общемто статичен, но с добавляемыми материалами...поэтому нужна АДМИНКА...

- Дизайн возьмем шаблон, либо, если недорого, сделаем свой или подкорректируем.

- Корректно отображаться должен на IE 9.0

- Разделов на сайте порядка 5-6

- заказ личный, а не от юр. лица

Жду Ваших предложений о цене и срокам