Требуется создать лэндинг

Сайты «под ключ»Закрыт20 заявок301 просмотр
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Здравствуйте.  В идеале на WP требуется создать лэндинг. 

Дизайн есть, утверждён. 

Подгружать видео с вимео из админки. в идеале интеграция с вимео. видео загружается на вимео и автоматом появляется в работах. Видео при клике всплывают и их можно только тогда просмотреть. 

Стоимость и сроки пишите сразу. 

7 лет назад
DeniAleksandrovi
Денис 
41 годРоссия
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
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