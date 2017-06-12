Требуется создать лэндинг

Здравствуйте, Нужно сделать на любом движке небольшой сайт посвященный подразделению в организации. Вот требования к сайту: - Локальный, поэтому так чтобы интернет или другие ресурсы не требовались - Движок любой...чем проще тем лучше - Сайт в общемто статичен, но ...