43Добрый день. Интересует аналог [url=http://payler.com/]http://payler.com/[/url]. презентация личного кабинета клиента - [url=https://www.slideshare.net/Payler/payler]https://www.slideshare.net/Payler/payler[/url]. Также будет необходимо сделать личный кабинет администратора.
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Здравствуйте. В идеале на WP требуется создать лэндинг.
Дизайн есть, утверждён.
Подгружать видео с вимео из админки. в идеале интеграция с вимео. видео загружается на вимео и автоматом появляется в работах. Видео при клике всплывают и их можно только тогда просмотреть.
Стоимость и сроки пишите сразу.
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