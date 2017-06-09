Создать сайт, связанный с игрой на скины в стиме!

Нужно создать сайт, чтобы был рабочий бот, как на csgopolygon.com (с такой же системой антитрейда)

Сама суть игры будет иная, более подробно обсудить сможем в процессе.

Нужно выполнить работу в кратчайшие сроки, рассчитываем на долгосрочное сотрудничество/

Бюджет не более 25000 рублей

Пожалуйста, в ответы к проекту

пишите желаемую сумму вознаграждения, если хочется больше указанной,

будем выбирать исполнителя по наименьшей предложенной цене.