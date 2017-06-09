Создать сайт, связанный с игрой на скины в стиме!

Здравствуйте. В идеале на WP требуется создать лэндинг. Дизайн есть, утверждён. Подгружать видео с вимео из админки. в идеале интеграция с вимео. видео загружается на вимео и автоматом появляется в работах. Видео при клике всплывают и их ...
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Нужно создать сайт, чтобы был рабочий бот, как на csgopolygon.com (с такой же системой антитрейда)
Сама суть игры будет иная, более подробно обсудить сможем в процессе.
Нужно выполнить работу в кратчайшие сроки, рассчитываем на долгосрочное сотрудничество/
Бюджет не более 25000 рублей
Пожалуйста, в ответы к проекту
пишите желаемую сумму вознаграждения, если хочется больше указанной,
будем выбирать исполнителя по наименьшей предложенной цене.
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