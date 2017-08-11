Сайт на Drupal 8

Сайты «под ключ»Завершен5 заявок267 просмотров
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Требуется сайт "под ключ". Вот требования: 

1. Тематика: дети. 

2. CMS: Drupal 8. 

3. Тема дизайна: любая бесплатная, которая подходит по тематике. Если есть возможность уникализировать тему, то это было бы плюсом.

4. Контент: уникальный. Нужно будет купить на какой-то бирже контента или заказать у фрилансера. Нужно 10-20 статей по 3-4 тыс. символов. 

5. Настраивать на хостинге ничего не нужно. От вас  в результате будут нужны файлы CMS и база данных. 

6. Домен не нужен. 

Этот сайт нужен для тестирования. Он будет полностью переделан, если тестирование пройдёт успешно. Не обязательно, чтобы сайт был идеальным. По сути, всё сводится к установке CMS, установке темы на неё и добавлении 10-20 статей контента. Больше ничего не нужно.

Предложения без бюджета (хотя бы примерного) будут отклонены.

Drupal
7 лет назад
Jenia
38 летУкраина
18 лет в сервисе
Был
16 дней назад
Выбранный исполнитель
katya17
34 годаРоссия
7 лет в сервисе
Была
7 месяцев назад
7 лет назад
$100
5 дней
Работа была выполнена в срок. Качеством доволен. Спасибо!
Спасибо. Работа оплачена точно в срок
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