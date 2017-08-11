Сайт на Drupal 8

Требуется сайт "под ключ". Вот требования:

1. Тематика: дети.

2. CMS: Drupal 8.

3. Тема дизайна: любая бесплатная, которая подходит по тематике. Если есть возможность уникализировать тему, то это было бы плюсом.

4. Контент: уникальный. Нужно будет купить на какой-то бирже контента или заказать у фрилансера. Нужно 10-20 статей по 3-4 тыс. символов.

5. Настраивать на хостинге ничего не нужно. От вас в результате будут нужны файлы CMS и база данных.

6. Домен не нужен.

Этот сайт нужен для тестирования. Он будет полностью переделан, если тестирование пройдёт успешно. Не обязательно, чтобы сайт был идеальным. По сути, всё сводится к установке CMS, установке темы на неё и добавлении 10-20 статей контента. Больше ничего не нужно.

Предложения без бюджета (хотя бы примерного) будут отклонены.