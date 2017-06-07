Нужно срочно скопировать одностраничник

Разработать сайт для студии массажа и шугаринга по типу такого http://startdanceclub.ru/ http://fuzzwaxbar.com/ http://www.smoothwax.ca/ http://barewaxbar.com/
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно скопировать одностраничник разместить в интернете. Настроить яндекс директ.
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