Здравствуйте. В идеале на WP требуется создать лэндинг. Дизайн есть, утверждён. Подгружать видео с вимео из админки. в идеале интеграция с вимео. видео загружается на вимео и автоматом появляется в работах. Видео при клике всплывают и их ...
Онлайн сервис по статистике футбольных команд, сборных и игроков.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сервис должен выводить статистику по выбираемому матчу по дате и разновидности чемпионата(клубный турнир, ЧМ, ЧЕ, внутренний чемпионат, Товарищеский матч и т.д обговариваюся все возможные варианты видов чемпионата)
Сервис подпитывается с определенных футбольных ресурсов(ссылки дам). Возможность внутреннего чата, встроенного браузера с открытием вкладок непосредственно внутри сервиса, а не в отдельной вкладке. Поиск по всему сервису с подпитанных ресурсов. Архив ресурса с категориями по странам.
Это краткое описание. Есть готовое ТЗ. Обговаривается через личку, много нюансов и конкретных требований. Сроки нужны.
Скрин основного окна сервиса http://dl3.joxi.net/drive/2017/06/07/0007/1881/522073/73/61d9873849.jpg
второй скрин http://rgho.st/private/7gcMLWrmS/81317e8b9fb11b60c506e19a448d126b
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