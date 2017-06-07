Онлайн сервис по статистике футбольных команд, сборных и игроков.

Сервис должен выводить статистику по выбираемому матчу по дате и разновидности чемпионата(клубный турнир, ЧМ, ЧЕ, внутренний чемпионат, Товарищеский матч и т.д обговариваюся все возможные варианты видов чемпионата)

Сервис подпитывается с определенных футбольных ресурсов(ссылки дам). Возможность внутреннего чата, встроенного браузера с открытием вкладок непосредственно внутри сервиса, а не в отдельной вкладке. Поиск по всему сервису с подпитанных ресурсов. Архив ресурса с категориями по странам.

Это краткое описание. Есть готовое ТЗ. Обговаривается через личку, много нюансов и конкретных требований. Сроки нужны.

Скрин основного окна сервиса http://dl3.joxi.net/drive/2017/06/07/0007/1881/522073/73/61d9873849.jpg

второй скрин http://rgho.st/private/7gcMLWrmS/81317e8b9fb11b60c506e19a448d126b