Нужно скопировать одностраничник разместить в интернете. Настроить яндекс директ.
- Сайты «под ключ»22 заявкиЗакрыт8 лет назад
Нужно скопировать или создать одностраничник и разместить его в интернет чтобы был рабочий принемал заказы. Далее нужно реклама его в яндекс дерект. Возможно работа на постоянной основе. Отвечаю на сообщение поздно вечером или ночью. Пишите ...Веб-программирование11 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужно скопировать одностраничник или создать новый продающий. Разместить в интернете чтобы работал и принимал заказы. Нужен толковый специалист умеющий делать продающие одностраничники. Отвечаю поздно вечером либо ночью. Так же нужен яндекс деректолог . Если Вы ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт8 лет назад
Нужно с нуля раскрутить Интернет магазин парфюмерии по Москве и Регионам parfumeng.ruПоисковые системы (SEO)18 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужно на сайте интернет магазина настроить SEO. т.е прописать description , title, keywords,Веб-программирование6 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужен специалист по раскрутке интернет магазина парфюм parfumeng.ru по Москве и России. Нам нужны реальные покупатели а накрученные посетители. Поэтому мы оплачиваем за результат а не за цифры в яндекс Метрике. Рассматриваем вариант как сдельно ...Поисковые системы (SEO)11 заявокЗакрыт8 лет назад
Настройка контекстной рекламы в Яндекс и Гугл. Для Интернет магазина vipteamoscow.ru настройка только по Москве и Московская Область.Контекстная реклама18 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужно сверстать лейдинг самый простой с PSD шаблона.HTML-верстка84 заявкиЗакрыт8 лет назад
Нужно полностью сделать лейдинг т.е. дизайн вёрстка на тему ремонт бытовой техники на дому. Москва Московская обл. С которого можно получать заявки. Только чтобы было грамотно и красиво . И адаптивный . Пишите сроки и ...Веб-программирование8 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужно полностью настроить рекламу в яндекс дерект с нуля по Москве и Московская оюласть. Сайт ремонт бытовой техники на дому. Указывайте цену за услуги .Поисковые системы (SEO)18 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужно отрисовать дизайн лейдинг пейдж адаптированный, (красивый) на фотошопе в формате psd верстка не нужна . На тему ремонт стиральных машин на дому . Москва московская область. типа такого http://astirx.ru/?yclid=5448263192920722393Дизайн сайтов42 заявкиЗакрыт9 лет назад
Нужно нарисовать красивый шаблон сайта компании. Верстка не нужна только шаблон в формате psd.Дизайн сайтов34 заявкиЗакрыт9 лет назад
Нужно сделать лейдинг пейдж . Подробности исполнителю. Сайт визитка компании.Сайты «под ключ»20 заявокЗакрыт9 лет назад