Нужно скопировать или создать одностраничник и разместить его в интернет чтобы был рабочий принемал заказы. Далее нужно реклама его в яндекс дерект. Возможно работа на постоянной основе. Отвечаю на сообщение поздно вечером или ночью. Пишите ...