Сделать посадочную страницу с адаптивной вёрсткой на wordpress.

Здравствуйте, необходимо разработать сайт (посадочную страницу), с паралакс эффектом, парой простых анимашек которые делаются кодом в js (показать как данные перемещаются по сети) на wordpress. Добавить модуль справки и дорожной карты.

Примеры сайтов:

https://www.ethereum.org/

https://www.aeternity.com/

Подробное тз:

https://docs.google.com/document/d/1-ygSUqwvQzFKlNvhNK68KLTNBOvNYmwkVhBmuPTr1Y4/

Работаем с поэтапной пост оплатой: дизайн / вёрстка / создание шаблона / функционал.

Любым удобным способом.

P.S. Если у вас есть, параллельно, другие проекты, тогда не тратьте пожалуйста моё время. Только свободный фрилансер, который быстро и качественно сделает сайт, не отвлекаясь ни на что другое.

С уважением, Андрей.