Сделать посадочную страницу с адаптивной вёрсткой на wordpress.

Сайты «под ключ»Закрыт9 заявок244 просмотра
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Здравствуйте, необходимо разработать сайт (посадочную страницу), с паралакс эффектом, парой простых анимашек которые делаются кодом в js (показать как данные перемещаются по сети) на wordpress. Добавить модуль справки и дорожной карты.

Примеры сайтов:

https://www.ethereum.org/

https://www.aeternity.com/

Подробное тз:

https://docs.google.com/document/d/1-ygSUqwvQzFKlNvhNK68KLTNBOvNYmwkVhBmuPTr1Y4/

Работаем с поэтапной пост оплатой: дизайн / вёрстка / создание шаблона / функционал.

Любым удобным способом.

P.S. Если у вас есть, параллельно, другие проекты, тогда не тратьте пожалуйста моё время. Только свободный фрилансер, который быстро и качественно сделает сайт, не отвлекаясь ни на что другое.

С уважением, Андрей.

WordPress
7 лет назад
guest_14803462594374
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
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