Скопировать сайт агентства

Сайты «под ключ»Закрыт14 заявок524 просмотра
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Всем привет.

Нужно скопировать сайт агентства. Ссылку сброшу в личные сообщения.

Нужно будет сделать 4 страницы (3-6 экранов каждая), скопировав общую концепцию (наполнение блоков, картинки, сделать рабочую форму).

Ссылку на копируемый сайт пришлю в сообщения.

Оставляйте сразу ориентировочную цену. Любители поставить "+" сразу будут игнорироваться.

7 лет назад
content-pro
Артемий 
32 годаГермания
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
alexandr-synteam
30 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
7 лет назад
$50
1 день
Отзыв недоступен.
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