Сайт "под ключ"

Нужно готовое/шаблонное решение для проведения голосования.

Есть список участников (Имя Фамилия), которые участвовали в одном из проектов.

Необходимо создать 1 страничку, на которой будет список из 100 участников, для голосования необходимо авторизовываться через соц.сеть (для сбора почты – можно сразу в мэйлчимп). По сути страничка будет выглядеть как обычный опросник с выводом голосов сразу после авторизации и голосования (рейтинг).

Сроки не горят – 1,5 недели.

Предлагайте сразу свое видение и цену.

Оплата поэтапно либо в конце