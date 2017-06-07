Сайт "под ключ"

Сайт – производство офисной мебели. Многостраничник, с мобильной версией, не интернет-магазин. Желательно с админкой на русском языке
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно готовое/шаблонное решение для проведения голосования.
Есть список участников (Имя Фамилия), которые участвовали в одном из проектов.
Необходимо создать 1 страничку, на которой будет список из 100 участников, для голосования необходимо авторизовываться через соц.сеть (для сбора почты – можно сразу в мэйлчимп). По сути страничка будет выглядеть как обычный опросник с выводом голосов сразу после авторизации и голосования (рейтинг).
Сроки не горят – 1,5 недели.
Предлагайте сразу свое видение и цену.
Оплата поэтапно либо в конце
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