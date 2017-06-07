Сайт "под ключ"

Сайты «под ключ»Закрыт1 заявка123 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно готовое/шаблонное решение для проведения голосования. 

Есть список участников (Имя Фамилия), которые участвовали в одном из проектов. 

Необходимо создать 1 страничку, на которой будет список из 100 участников, для голосования необходимо авторизовываться через соц.сеть (для сбора почты – можно сразу в мэйлчимп). По сути страничка будет выглядеть как обычный опросник с выводом голосов сразу после авторизации и голосования (рейтинг).  

Сроки не горят – 1,5 недели.  

Предлагайте сразу свое видение и цену. 

Оплата поэтапно либо в конце 

7 лет назад
input
32 годаУкраина
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
12 отзывов(-2)
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