Сайт портал (описание внутри)

Нужно сделать такой же как football24.ua/ru/ с таким же функционалом с возможностью его расширения в дальнейшем. Напишите, пожалуйста свою цену, сроки, есть ли опыт участия в крупных порталах А также, какие технологии будете использовать в данном проекте.

Оплата поэтапно либо в конце