Создать сайт

Сайты «под ключ»Закрыт14 заявок221 просмотр
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http://coins-store.ru/ http://gzor.ru/ http://gamazon.ru/

Нужно создать сайт наподобие этих (но без доп разделов и будет всего 3-4 игры)

7 лет назад
Chaze
33 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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