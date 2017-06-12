Нужна разработка блога под ключ (верстка и программирование). Все подробности, задание и PSD — лично исполнителю.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
http://coins-store.ru/ http://gzor.ru/ http://gamazon.ru/
Нужно создать сайт наподобие этих (но без доп разделов и будет всего 3-4 игры)
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