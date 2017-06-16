Сделать сайт агентства домашнего персонала

Задание для тех, кто выполнял уже подобную работу.

Необходимо сделать сайт агентства по подбору домашнего персонала.

Дизайн должен быть минималистичный, современный, весь в светлых тонах.

Хотелось бы, чтобы у Вас была уже готовая форма и дизайн, картинки готов за дополнительный бюджет подобрать на иностранных фотостоках, тексты предоставлю свои.

Техзадание с блоками, которые меня интересуют – у меня есть.

Бюджет 7000р