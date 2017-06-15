Дизайнер и разработчик лендингов

Здравствуйте! Мне нужен лендинг. Тема - экскурсии по Уфе. Рассмотрю три варианта: 1. Только шаблон. 2. Шаблон с дизайном. 3. То же, но и с продающим текстом. Пишите в личку и все обсудим.