Создать Landing page + дизайн

Разработать сайт обменник по этим требованиям. Требования к обменному пункту[list][*]Обменный пункт должен проработать в активном режиме как минимум [b]6 месяцев[/b] с момента открытия и начала работы с клиентами; - (Здесь нужно помочь решить этот вопрос либо домен купить ...
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Нужно создать Landing page,красиво оформить.Тематика - спинеры.
Сайт пример - http://girostore.in.ua/ (Только у нас будут спинеры)
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