Персональный сайт врача "под ключ"

Сайты «под ключ»Закрыт37 заявок432 просмотра
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Персональный сайт врача, который должен содержать информацию о враче, его достижениях, перечне оказываемых медицинских услуг, рубрику вопросов и ответов, медиа файлы (видео, фото), возможность оставить отзывы (возможность их модерации), статьи научно-публицистического характера, которые я смогу самостоятельно публиковать на сайте. Счетчик посещений. Возможность самостоятельно управлять сайтом

7 лет назад
guest_14977234709722
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад