Разработка сайта под ключ на Wordpress

Нужно создать уникальный дизайн для сайта, который будет отлично смотреться на компьютере и на мобильном устройтве. Сайт будет на https и на английском. Для дизайнера будут поставленны задачи такие как: минимализм, поставить акцент на ссылки на соц.сети, удобная навигация и в принципе удобство пользовагия сайтом пользователями. Сайт должен быстро загружаться, без ошибок, и отлично отображаться если ссылкой деляться в соц сетях. Логотип есть. Примеры подходящего дизайна http://www.thisisinsider.com/ и https://www.adme.ru/. Из модулей нужны статьи и страницы