Разработка сайта под ключ на Wordpress

Сайты «под ключ»Завершен18 заявок372 просмотра
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Нужно создать уникальный дизайн для сайта, который будет отлично смотреться на компьютере и на мобильном устройтве. Сайт будет на https и на английском. Для дизайнера будут поставленны задачи такие как: минимализм, поставить акцент на ссылки на соц.сети, удобная навигация и в принципе удобство пользовагия сайтом пользователями. Сайт должен быстро загружаться, без ошибок, и отлично отображаться если ссылкой деляться в соц сетях. Логотип есть. Примеры подходящего дизайна http://www.thisisinsider.com/ и https://www.adme.ru/. Из модулей нужны статьи и страницы

WordPress
7 лет назад
cubix
41 годЛатвия
12 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
Выбранный исполнитель
SergAgency
Сергей 
28 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
2 дня назад
7 лет назад
$849
200 дней
Все хорошо
Все ок
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