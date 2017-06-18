Нужен лендинг с красивым дизайном

Здраствуйте у меня стартап сейчас разрабатываем облако для ip камер . Ваша задача сделать ЛК (только фронт енд пример [url=https://sketch.cloud/s/05E2]https://sketch.cloud/s/05E2[/url] того что я сделал ) сделать сайт ( на нем будет 3 внутренних сайта как лендинг ) доп материалы ...