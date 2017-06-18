Нужен лендинг с красивым дизайном

Сайты «под ключ»Закрыт26 заявок303 просмотра
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Нужен лендинг для детских игрушек ручной работы. Это развивающие доски, поэтому их будет около 10 шт, разных размеров и разных форм. Все подробности в личку. Жду ваши предложения, вместе с ценой, 

7 лет назад
Yura1990
33 годаУкраина
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
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