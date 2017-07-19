Одностраничник на англ., WP.

Сайты «под ключ»Завершен17 заявок277 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Здравствуйте.

Нужен информационный сайт (по функционалу - текст, фото, гуглокарты, форма обратной связи, линки на соцсети), тематика - в ЛС. Не знаю как правильно этот вид сайтов называется, но сайт состоит из одной страницы, которая долго скролится вниз.

Основная проблема - не готово четкое ТЗ.

Адаптивность под мобайл. Wordpress. Цветовая гамма, стиль - все обсуждаемо. Только англ.язык, базовое SEO. Наполнение - "рыба", я сам залью контент по окончанию работ.

Жду очень общие и очень примерные образцы Вашего предложения.

Решили с исполнителем делать на этом шаблоне http://the7.io/business-one-page/

7 лет назад
CyrruS
46 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
Rozhden-t
Рожден 
29 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
7 лет назад
$240
2 дня
Все отлично. Если вы все время на связи, сделано все будет очень быстро и качественно. Рекомендую.
Отличный заказчик - рекомендую!
  • Похожие заказы

  • Сайт + панель

    Здраствуйте у меня стартап сейчас разрабатываем облако для ip камер . Ваша задача сделать ЛК (только фронт енд пример  [url=https://sketch.cloud/s/05E2]https://sketch.cloud/s/05E2[/url]  того что я сделал  ) сделать сайт ( на нем будет 3 внутренних сайта как лендинг ) доп материалы ...

    Сайты «под ключ»5 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Персональный сайт врача "под ключ"

    Персональный сайт врача, который должен содержать информацию о враче, его достижениях, перечне оказываемых медицинских услуг, рубрику вопросов и ответов, медиа файлы (видео, фото), возможность оставить отзывы (возможность их модерации), статьи научно-публицистического характера, которые я смогу ...

    Сайты «под ключ»37 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Caйт службы размещения oтдыхающих

    Дoбpый день!  Haxодимся в пoиске исполнитeля с цeлью coздaния caйта под ключ – cайт для пoдбopа и бpoниpовaния жилья.  Cайты аналoги по функциoнaлу:  eisk-leto.ru  eisk-sea.ru  yeisk.net  Ecли это возмoжнo, прикpeпляйте пожaлуйста темaтичecкие примеpы, cпaсибo!

    Сайты «под ключ»12 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Сделать сайт обменник валют

    Разработать сайт обменник по этим требованиям. Требования к обменному пункту[list][*]Обменный пункт должен проработать в активном режиме как минимум [b]6 месяцев[/b] с момента открытия и начала работы с клиентами; - (Здесь нужно помочь решить этот вопрос либо домен купить ...

    Сайты «под ключ»4 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Сделать сайт агентства домашнего персонала

    Задание для тех, кто выполнял уже подобную работу.  Необходимо сделать сайт агентства по подбору домашнего персонала.  Дизайн должен быть минималистичный, современный, весь в светлых тонах.  Хотелось бы, чтобы у Вас была уже готовая форма и дизайн, картинки готов ...

    Сайты «под ключ»7 заявок
    Закрыт
    7 лет назад