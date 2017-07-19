Одностраничник на англ., WP.

Здравствуйте.

Нужен информационный сайт (по функционалу - текст, фото, гуглокарты, форма обратной связи, линки на соцсети), тематика - в ЛС. Не знаю как правильно этот вид сайтов называется, но сайт состоит из одной страницы, которая долго скролится вниз.

Основная проблема - не готово четкое ТЗ.

Адаптивность под мобайл. Wordpress. Цветовая гамма, стиль - все обсуждаемо. Только англ.язык, базовое SEO. Наполнение - "рыба", я сам залью контент по окончанию работ.

Жду очень общие и очень примерные образцы Вашего предложения.

Решили с исполнителем делать на этом шаблоне http://the7.io/business-one-page/