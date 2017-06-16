Сайт + панель

Создание сайта по облачному майнингу. Сроки и стоимость.
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Здраствуйте у меня стартап сейчас разрабатываем облако для ip камер .
Ваша задача сделать ЛК (только фронт енд пример https://sketch.cloud/s/05E2 того что я сделал )
сделать сайт ( на нем будет 3 внутренних сайта как лендинг )
доп материалы https://yadi.sk/d/K0GMSl7a3KEMKa
Мне нужен портал где пользователи смогут смотреть их камеры разработка фронт енд только .Сайт полностью сделать ,также прикладываю сайтмап (сайт наверно лучше делать на друпал)вот примеры как мне нужно сделать сайт и панель ( пример панели demo.youlook.ru ) ,также прикреплю панель прототип она почти готова ваша задача будет подредактировать мелкие элементы и сделать фронт енд https://sketch.cloud/s/05E2 )1) loading screen have very nice cool effect example www.thimus.com/eswe may do something cool with logo Oko 2) after loading screen should appear some cool animation which will transit to the website where as a background it will be video or animation .over the video it should be Text overlay and have CTA (some call to action buttons ) i really like the menu from phone or it can be designed another :) I want to have a drop down menu on the top to change language of the website (eng>Rus) 3) next screen should be why choose us/ why we better .It should contain animation/infographics with explanation what we offer why we better .example phonet.com.uaipeye.ru or youlook.ru https://www.angelcam.com/apps4) next screen should be Plans it should contain beautiful designed colloms example phones.com.ua youlook.ruangelica.com ipeye.ru 5) next one should be Shop screen example epee.ru ,if you will click on the camera it transfer to the product description page ( i don’t know if it looks good if we will put 2-3 camera and some info nearby ?) 6) should be ether testimonials from our clients like lets say big one . 7) huge footer . about user panel interface example demo.youlook.ru or https://ipeye.ru/ipeye_service/index.php?page=loginproc&auto=1 it should contain archive page ,addond page where you will be able to buy some modules example what I want aprox https://www.angelcam.com/appsit should be on the website as well as on the user panel
Внимание пожалуйста не давайте слишком высокие цены :( я еще студент и не могу потянуть большие суммы размеры с новенький автомобиль .
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