Создание сайта "под ключ"

Надо сделать лендинг "под ключ" на Platformalp для срочного выкупа авто. Примеры того, что нравится: http://peresvet-autovikup.moscow/ http://avtovikup-1.ru/ http://www.vikup-auto.pro/ http://avto7-24.ru/
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Требуется ответственный исполнитель для создания небольшого (6-8страниц) сайта-визитки "под ключ" для консалтинговой компании. Основной профиль организации - оказание услуг по оптимизации налогообложения для малого и среднего бизнеса. От исполнителя - дизайн сайта, верстка страниц, наполнение и оптимизация. По готовности - залить на хостинг, прописать в поисковиках, подключить яндекс метрику и гугл аналитику, завести корпоративную почту. Сроки - 5-7 дней.
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