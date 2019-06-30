Сделать сайт админку

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Закрыт6 заявок184 просмотра

Добрый день. Требуется создать телеграмм бот обменник. Эксмо и бтс, работающие по api коинбазе, эксмо и киви. И сделать отдельно сайт админку киви. Подробнее напишу выбранному исполнителю. 

Антиспам "небот"

6 лет назад
rus2105
Мратов 
28 лет
6 лет в сервисе
Был
3 года назад

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