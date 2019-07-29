Нужно разместить фото, видео. Немного текста. Условия, цену. Статус - занято (сдано и до какого числа) или свободно. Конструкторы не предлагать Работать буду с тем кто предложит минимальную цену.
Шаблон под DLE
Хочу сделать режимами сайта shadowstar.ru
Нужно создать шаблон под для с новым дизайном. Нужно создать дизайн и сверстать его под cms. В последствии натянуть его.
Нужны следующие странички.
1. Главная
2. Описание доната
3. Начать играть
4. Личный кабинет
При добавлении заявки, пожалуйста оставляйте свой телеграм.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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