Шаблон под DLE

$60
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Завершен2 заявки392 просмотра

Хочу сделать режимами сайта shadowstar.ru

Нужно создать шаблон под для с новым дизайном. Нужно создать дизайн и сверстать его под cms. В последствии натянуть его.

Нужны следующие странички.

1. Главная

2. Описание доната

3. Начать играть

4. Личный кабинет

При добавлении заявки, пожалуйста оставляйте свой телеграм. 

DLE
6 лет назад
Quasar21
Даниил 
25 лет
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

teleoperator27
Александр 
48 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
6 лет назад
$60
14 дней
Escrow
Только потратил время, ничего по работе не увидел.
Форс-мажор

Заявки фрилансеров

teleoperator27
Александр 
48 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
6 лет назад