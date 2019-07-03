Создание сайта «с нуля»

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Закрыт18 заявок248 просмотров

Мы: компания, занимающаяся консалтингом в сфере экспорта товаров и услуг. 

Что нужно:  

Сайт для привлечения лидов и приема заявок онлайн 

Кроссплатформенный 

На Wordpress с настроенными плагинами 

С формой для обратной связи 

Интеграция с Google Analytics и Яндекс Метрикой,  

С возможностью дальнейшего удобного SEO-продвижения 

Текстовое наполнение совместно с заказчиком 

Требования к исполнителю: 

2+ года опыта создания и запуска сайтов 

Серьёзное портфолио 

Креативность, самостоятельность 

Оперативное внесение правок 

Ежедневное согласование промежуточных результатов 

Срок исполнения: 7-10 дней

WordPress
6 лет назад
romanovbogdan
38 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров