ТЗ в файлах, в ответе указать: 1. стоимость 2. сроки 3. на какой системе управления буден сделан сайт
Аналог сайта
нужен аналог сайта privnote.com на своём ( но забугорном хостинге)
жду цены и сроки
Заявки фрилансеров
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