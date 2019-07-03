Сайт с нуля

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Закрыт14 заявок304 просмотра

Нужно написать сайт https://telemetr.me/ почти такой же, умение работать с ботами из телеграма

6 лет назад
xakerok1337
Максим 
24 года
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров