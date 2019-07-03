ТЗ в файлах, в ответе указать: 1. стоимость 2. сроки 3. на какой системе управления буден сделан сайт
Создать сайт
Нужно сделать сайт для сервисного центра, перед подачей предложений просьба внимательно ознакомиться с ТЗ
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