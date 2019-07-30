Реализовать CRM систему для обработки лидов в связке с телефонией

Сотрудничаю с Артемом второй раз за вот уже 2 года. Тольк положительные впечатления от работы. На проект были выделена профессиональная команда, причем не только по тех.части, но и по уровню коммуникации. Ребята всегда на связи если случается форс-мажор. Не боятся сложных задач + сами предлагаю альтернативные варианты их решения и рекомендуют какой подобрать и на каком остановиться. Доволен сотрудничеством. Однозначно