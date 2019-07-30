Реализовать CRM систему для обработки лидов в связке с телефонией

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Завершен8 заявок438 просмотров

Реализовать CRM-систему по обработке лидов. ТЗ по системе предоставлю по запросам исполнителей.

В целом система состоит из разделов:

- экран оператора для приема звонков

- история звонков

- таблица лидов (упрощенная crm)

- настройки распределения звонков между операторами

- данные о пользователях

Предпочитаемый языки/технологии:

Php, Yii, Asterisk + AMI.

Требования: 

- опыт реализации проектов в связке с телефонией (Asterisk)

- опыт реализации нагруженных систем или систем с большими объемами данных (несколько тысяч звонков в день)

AsteriskPHPYii
6 лет назад
operators
36 лет
10 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

WebArtyom
38 лет
13 лет в сервисе
Был
29 минут назад
6 лет назад
$8000
60 дней
Сотрудничаю с Артемом второй раз за вот уже 2 года. Тольк положительные впечатления от работы. На проект были выделена профессиональная команда, причем не только по тех.части, но и по уровню коммуникации. Ребята всегда на связи если случается форс-мажор. Не боятся сложных задач + сами предлагаю альтернативные варианты их решения и рекомендуют какой подобрать и на каком остановиться. Доволен сотрудничеством. Однозначно
Всегда рад сотрудничеству с Кириллом. C удовольствием продолжаем сотрудничество

Заявки фрилансеров

WebArtyom
38 лет
13 лет в сервисе
Был
29 минут назад
6 лет назад
#1
Сайты «под ключ»