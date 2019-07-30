Требуется разработка под ключ небольшого (5 категорий, около 15 товаров) интернет-магазина на CMS Wordpress. Подробнее - в приложенном ТЗ
Реализовать CRM систему для обработки лидов в связке с телефонией
Реализовать CRM-систему по обработке лидов. ТЗ по системе предоставлю по запросам исполнителей.
В целом система состоит из разделов:
- экран оператора для приема звонков
- история звонков
- таблица лидов (упрощенная crm)
- настройки распределения звонков между операторами
- данные о пользователях
Предпочитаемый языки/технологии:
Php, Yii, Asterisk + AMI.
Требования:
- опыт реализации проектов в связке с телефонией (Asterisk)
- опыт реализации нагруженных систем или систем с большими объемами данных (несколько тысяч звонков в день)
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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