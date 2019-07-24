Простой интернет магазин на Wordpress

Нужен сайт блогов на вордпресс или другой популярной цмс. есть такой рабочий шаблон на вордпрессе http://narodnynews.ru/ под него и сделать нормальный сайт блогов. Чтобы пользователи могли добавлять свои посты. вобщем нужен нормальный html ...