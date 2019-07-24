Простой интернет магазин на Wordpress

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Завершен24 заявки774 просмотра

Требуется разработка под ключ небольшого (5 категорий, около 15 товаров) интернет-магазина на CMS Wordpress.  Подробнее - в приложенном ТЗ

WordPress
6 лет назад
Inteller
Евгений 
43 года
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

it_queen
Ольга 
34 года
6 лет в сервисе
Была
4 года назад
6 лет назад
$100
10 дней
Escrow
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Интересный проект. Сотрудничество было достаточно продуктивным. Евгений всегда был на связи, быстро проверял правки, максимально понятно разъяснял задания, предоставлял всё необходимое для выполнения работы. С удовольствием буду работать в будущем. Советую к сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

it_queen
Ольга 
34 года
6 лет в сервисе
Была
4 года назад
6 лет назад