it_queen

Ольга it_queen

 
34 года
6 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Программирование

Разработка и продвижение сайтов

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Отзывы заказчиков

Inteller
Евгений 
43 года
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$100
10 баллов
6 лет назад
Простой интернет магазин на Wordpress
WordPress
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
guest_15632682215957
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$15
10 баллов
6 лет назад
Подправить сайт на joomla
Joomla
Все очень быстро. Все сделали. Все работает. Довольны на все 100%. Рекомендуем однозначно. Таких людей сейчас очень редко можно найти.
Замечательный заказчик. Четкая постановка задачи. Быстрая оплата. Постоянно на связи. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
bim
34 года
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$5
10 баллов
6 лет назад
Мелкая (очень) доработка сайта на October
Спасибо за быстрое решение вопроса!
Замечательный заказчик. Мгновенная оплата. Всем рекомендую!
Ответный отзыв