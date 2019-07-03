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Отзывы заказчиков
$100
10 баллов
6 лет назад
WordPress
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$15
10 баллов
6 лет назад
Joomla
Все очень быстро. Все сделали. Все работает. Довольны на все 100%. Рекомендуем однозначно. Таких людей сейчас очень редко можно найти.
Ответный отзыв
Замечательный заказчик. Четкая постановка задачи. Быстрая оплата. Постоянно на связи. Рекомендую к сотрудничеству.
$5
10 баллов
6 лет назад
Спасибо за быстрое решение вопроса!
Ответный отзыв
Замечательный заказчик. Мгновенная оплата. Всем рекомендую!