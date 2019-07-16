Подправить сайт на joomla

День добрый. Пропал менеджер расширений – ничего нельзя добавить. и нет публикации в менеджере материалов вверху в табах. сколько денег и

времени? Joomla. С бэкапа не получается восстановить. На хостинге не

оказалось его.

https://i.imgur.com/RDgUNfG.png

https://i.imgur.com/gheIf9r.png