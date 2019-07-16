Подправить сайт на joomla

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Завершен5 заявок110 просмотров

День добрый. Пропал менеджер расширений – ничего нельзя добавить. и нет публикации в менеджере материалов вверху в табах. сколько денег и

времени? Joomla. С бэкапа не получается восстановить. На хостинге не

оказалось его.

https://i.imgur.com/RDgUNfG.png

https://i.imgur.com/gheIf9r.png

Joomla
6 лет назад
guest_15632682215957
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

it_queen
Ольга 
34 года
6 лет в сервисе
Была
4 года назад
6 лет назад
$15
1 день
Escrow
Все очень быстро. Все сделали. Все работает. Довольны на все 100%. Рекомендуем однозначно. Таких людей сейчас очень редко можно найти.
Замечательный заказчик. Четкая постановка задачи. Быстрая оплата. Постоянно на связи. Рекомендую к сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

it_queen
Ольга 
34 года
6 лет в сервисе
Была
4 года назад
6 лет назад