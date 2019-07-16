Устранить ошибку 503 на сайте

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Закрыт6 заявок94 просмотра

Не открывается сайт, выдает ошибку 503. В ЛК хостинга отображается высокая нагрузка на CPU за вчерашний день. Предположительно это dos атаки. Необходимо разобраться в чем дело и устранить проблему. Ссылка на сайт http://monster-style.ru

6 лет назад
androgen3000
Олег 
34 года
12 лет в сервисе
Был
4 года назад

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