Внесение изменений на сайт

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  2. Веб-программирование
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Надо сделать ряд изменений на существующем сайте. Сайт сделан с помощью CMS Drupal. Нужен специалист который сможет исправить ошибки или доработать сайт.  

Первая из задач такая:  Когда на Dashboard нет никаких записей надо чтоб выглядело так https://www.dropbox.com/s/qvbnpwe552de1xt/02_Dashboard_empty.psd?dl=0

Сейчас выглядит так http://joxi.ru/823qE4gs9MQNWr

Остальные задачи приблизительно такие же. 

Drupal
6 лет назад
AndreiR
40 лет
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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