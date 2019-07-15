Парсер каталога сайта

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Закрыт13 заявок168 просмотров

Нужно спарсить несколько категорий с сайта parquetstyle. ru 

- ламинат 

- паркетная доска 

- виниловые полы 

- плинтус 

Также могу рассмотреть предложение по загрузке данных товаров на свой магазин (Битрикс) 

6 лет назад
kotovkirill
52 года
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров