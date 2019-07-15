Нужно прописать скрипт на сайте mw-power , чтобы в карточки каталога по одному разделу автоматически выгрузились и в дальнейшем обновлялись данные с фида данных другого сайта. Фид есть. Категории у одного сайта ( чей фид) ...
Парсер каталога сайта
Нужно спарсить несколько категорий с сайта parquetstyle. ru
- ламинат
- паркетная доска
- виниловые полы
- плинтус
Также могу рассмотреть предложение по загрузке данных товаров на свой магазин (Битрикс)
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