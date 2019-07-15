Скрипт для Binance DEX (на python)

Что нужно чтобы скрипт умел:

- переводить токены на другой кошелек

- размещать ордер на продажу на Binance DEX

- управление через телеграм бота, без заморочек

Есть официальный SDK для питона, так что обьем работы значительно сокращается: https://github.com/binance-chain/python-sdk

Желательно люди, работавшие с крипто-биржами, т.к. время на задачу не так много - 1 день. Подробности в телеграмме. Пишите лучше сразу свою телегу, чтобы можно было написать и пообщаться.