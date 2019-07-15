Скрипт для Binance DEX (на python)

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка123 просмотра

Что нужно чтобы скрипт умел:

- переводить токены на другой кошелек

- размещать ордер на продажу на Binance DEX

- управление через телеграм бота, без заморочек

Есть официальный SDK для питона, так что обьем работы значительно сокращается: https://github.com/binance-chain/python-sdk

Желательно люди, работавшие с крипто-биржами, т.к. время на задачу не так много - 1 день. Подробности в телеграмме. Пишите лучше сразу свою телегу, чтобы можно было написать и пообщаться.

Python
6 лет назад
shnur
37 лет
19 лет в сервисе
Был
3 года назад
47 отзывов(-1)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров