Нужно сделать интеграцию с сайтом, перенести в Друпал

$24
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка145 просмотров

Нужно сделать интеграцию с сайтом https://swapi.co/, перенести в Друпал весь контент через API

Ссылка на задание https://docs.google.com/document/d/1a5ACzmAf3f9ZyDgJwv4RZcMDE2wc0j4pvif1kgdTSOc/edit

Drupal
6 лет назад
dragonf
Роман 
28 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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Нет заявок фрилансеров