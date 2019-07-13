Написать по ТЗ парсер для получения списка ящиков с указанных сайтов (по опр.условиям). Общение по скайпу, тз предоставляется отобранным кандидатам с подтвержденным опытом подобных работ.
Проблема с темплейтом на Wordpress
Здравствуйте, уважаемые программисты.
Техническое задание во вложении.
Цены и сроки, спасибо.
Оставляйте скайп или вк.
Выбранный исполнитель
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