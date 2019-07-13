Проблема с темплейтом на Wordpress

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен4 заявки197 просмотров

Здравствуйте, уважаемые программисты. 

Техническое задание во вложении.

Цены и сроки, спасибо.

Оставляйте скайп или вк.

WordPress
6 лет назад
adtprofit
Владимир 
31 год
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

litvin-web
Андрей 
36 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
1 отзыв
6 лет назад
$10
1 день
Сразу понял задачу, быстро разобрался в системе и сделал все у себя на хостинге, перенес ко мне на сайт, ответил на все вопросы. Благодарю за сотрудничество! Работаем дальше по другому сайту!
Отличный заказчик,четкое тз и своевременная оплата,рекомендую!

Заявки фрилансеров

litvin-web
Андрей 
36 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
1 отзыв
6 лет назад